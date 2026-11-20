Το Τριφύλλι με αυτή τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ του στο 9-4, ενώ ο Ολυμπιακός την Παρασκευή (20/11), θα υποδεχθεί στην SUNEL Arena, την Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 19/11
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: 74-80
Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: 72-87
Μπάγερν - Μπασκόνια: 100-81
Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 79-70
Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 92-87
Παρασκευή (20/11)
19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 10-3
- Ολυμπιακός 9-3
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ντουμπάι 9-4
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Ζάλγκιρις 8-5
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-5
- Ερυθρός Αστέρας 7-5
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
- Παρί 7-6
- Μπεσίκτας 6-6
- Παρτίζαν 6-6
- Εφές 5-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-8
- Βιλερμπάν 4-8
- Μπάγερν Μονάχου 4-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
- Αρμάνι Μιλάνο 3-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η):
Τρίτη (24/11)
19:00 Μπεσίκτας – Παρί
20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας