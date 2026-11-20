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Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 13ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα, αλώνοντας την έδρα της Ζαλγκίρις.

Το Τριφύλλι με αυτή τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ του στο 9-4, ενώ ο Ολυμπιακός την Παρασκευή (20/11), θα υποδεχθεί στην SUNEL Arena, την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 19/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: 74-80

Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: 72-87

Μπάγερν - Μπασκόνια: 100-81

Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 79-70

Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96

Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 92-87

Παρασκευή (20/11)

19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 10-3 Ολυμπιακός 9-3 Παναθηναϊκός 9-4 Ντουμπάι 9-4 Φενέρμπαχτσε 8-5 Ζάλγκιρις 8-5 Μπαρτσελόνα 8-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-5 Ερυθρός Αστέρας 7-5 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6 Παρί 7-6 Μπεσίκτας 6-6 Παρτίζαν 6-6 Εφές 5-7 Βίρτους Μπολόνια 5-8 Βιλερμπάν 4-8 Μπάγερν Μονάχου 4-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10 Αρμάνι Μιλάνο 3-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Τρίτη (24/11)

19:00 Μπεσίκτας – Παρί

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη (25/11):

18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν

21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας