Σελίδα που είναι αφιερωμένη στους «μπλαουγκράνα», ανάρτησε δύο χαρακτηριστικά βίντεο από φάσεις που πρωταγωνίστησε ο Σλοβένος διαιτητής με σφυρίγματα που δεν έδωσε σε παραβάσεις παικτών της Ζαλγκίρις.
«Δεν καταλαβαίνω τον Σάσα Πούκλ, δεν είναι φυσιολογική ενέργεια παιχνιδιού και no call; Ή μήπως αυτό ισχύει μόνο όταν παίζει η Μπαρτσελόνα;», ανέφερε χαρακτηριστικά το ένα σχόλιο.
Je ne comprends pas Sasa Pukl, c'est pas censé être une action de jeu normale et un no call ? Ou alors c'est que quand c'est le Barça peut-être https://t.co/W4Vhx1tYGl— 𝘽𝘼𝙍𝘾̧𝘼 𝙃𝙊𝙊𝙋𝙎 (@BarcaHoopsFr) November 19, 2026