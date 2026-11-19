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Η διαιτησία του Σάσα Πουκλ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, δεν άφησε με παράπονα μόνο τους ανθρώπους του Τριφυλλιού, αλλά εκνεύρισε και οπαδούς της Μπαρτσελόνα.

Σελίδα που είναι αφιερωμένη στους «μπλαουγκράνα», ανάρτησε δύο χαρακτηριστικά βίντεο από φάσεις που πρωταγωνίστησε ο Σλοβένος διαιτητής με σφυρίγματα που δεν έδωσε σε παραβάσεις παικτών της Ζαλγκίρις.

«Δεν καταλαβαίνω τον Σάσα Πούκλ, δεν είναι φυσιολογική ενέργεια παιχνιδιού και no call; Ή μήπως αυτό ισχύει μόνο όταν παίζει η Μπαρτσελόνα;», ανέφερε χαρακτηριστικά το ένα σχόλιο.