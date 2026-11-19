Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Αρμάνι Μιλάνο βρέθηκε στο -11, όμως δεν τα παράτησε και με τον Μπολμάρο μπροστάρη έκανε την ανατροπή κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και με το τελικό 78-70 έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Τρέχοντας επιμέρους σκορ 23-9 στην τέταρτη περίοδο η ομάδα του Λούκα Μπάνκι γύρισε το ματς κόντρα στη Φενέρ και την… έριξε ξερή, στέλνοντάς την στο 8-5, ενώ η ίδια πήγε στο 3-10.

Ματς καριέρας από τον Μπολμάρο, ο οποίος είχε 19 πόντους και 5 ασίστ και καθοριστική συμβολή στο τέλος. Κορυφαίος ο Ράιτ με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ, καταλυτική και η εμφάνιση του Γκούντουριτς με 16 πόντους, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Για τη Φενέρ, που είχε μόλις 10 ασίστ για 13 λάθη, ξεχώρισε επιθετικά ο Χόρτον-Τάκερ με 17 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Μπόλντογουιν και Λάρκιν με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Στην επόμενη αγωνιστική (14η) η Αρμάνι παίζει στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν (24/11, 22:00), ενώ η Φενέρμπαχτσε κοντράρεται στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα (24/11, 22:00).

Οριακά μπροστά η Φενέρ με Χόρτον-Τάκερ

Με τον Λάρκιν να μπαίνει ζεστός στο ματς, η Φενέρ προηγήθηκε 2-9, όμως η Αρμάνι έβγαλε άμεση αντίδραση και με τον Ράιτ έκανε το 13-12. Ο Ντιοπ κράτησε την ομάδα του μπροστά στο σκορ και ο Μπολμάρο με τρίποντο έγραψε το 23-19 της πρώτης περιόδου.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι και ο Χόρτον-Τάκερ φτάνοντας τους 10 πόντους, έκανε το 24-27. Εκεί, απάντησε με δικό του σερί ξανά ο Ράιτ (34-30), με το ημίχρονο να κλείνει τελικά στο 37-38, καθώς ο Χόρτον-Τάκερ συνέχισε να αποτελεί πρόβλημα για τους γηπεδούχους.

Επέστρεψε από το -11 με τον Μπολμάρο η Αρμάνι

Με 7 διαδοχικούς και αναπάντητους πόντους του Μπόλντγουιν, η Φενέρ έφτασε για πρώτη φορά στο +10 (39-49), αλλά και πάλι με μπροστάρηδες τους Μπολμάρο και Ράιτ, η Αρμάνι μάζεψε τη διαφορά στον πόντο (50-51). Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε τελικά στο 53-59, αφού οι γηπεδούχοι δεν απάντησαν στα καλάθια των Φόρεστ και Λάρκιν.

Την στιγμή που η ομάδα του «Σάρας» έφυγε με 11 πόντους (55-66) και φάνηκε να αποκτάει τον έλεγχο του αγώνα, ο Χολ φρόντισε να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας του. Έβαλε δύο σερί τρίποντα, ακολούθησαν οι Μπολμάρο και Ράιτ για ένα συνολικό σερί 14-0 και το προβάδισμα με 69-66.

Χρειάστηκαν να περάσουν έξι αγωνιστικά λεπτά για να σκοράρει η Φενέρ (69-68) με τον Λάρκιν, όμως στην άλλη πλευρά ο Μπολμάρο έγραψε με τρίποντο το 74-68 στο 38’. Ο ίδιος έκανε το 76-70, έκοψε μετά τον Λάρκιν και με ασίστ στον Ράιτ οδήγησε την ομάδα του στην σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-38, 53-59, 78-70

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.