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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην πρώτη προπόνηση του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ιδιώτης κατέγραψε με drone όσα συνέβαιναν στο Κάρινγκτον, παρά το γεγονός ότι η προπόνηση ήταν κεκλεισμένων των θυρών.

Η πρώτη προπόνηση του Αργεντινού τεχνικού στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για έναν απρόσμενο λόγο.

Ιδιώτης χειριστής drone πέταξε κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κάρινγκτον, καταγράφοντας σχεδόν 12 λεπτά από το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών. Το υλικό δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στο YouTube, μέσω του καναλιού «CC OVERVIEW».

Στο βίντεο διακρίνονται οι παίκτες χωρισμένοι σε ομάδες, να πραγματοποιούν ασκήσεις κατοχής μπάλας και τακτικής, λίγες ημέρες πριν από το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

🚨OFFICAL: Mauricio Pochettino FIRST training session WITH Manchester United. #MUFC | 🎬@CCOveriew https://t.co/dOlAdvhWry — TBTFootball (@TBTSportsUK) November 19, 2026

Ο χειριστής υπερασπίστηκε την ενέργειά του, υποστηρίζοντας ότι η πτήση πραγματοποιήθηκε σε εναέριο χώρο χωρίς περιορισμούς και σύμφωνα με τους κανονισμούς της βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (CAA).

Παράλληλα, ανέφερε ότι διατηρούσε συνεχώς οπτική επαφή με το drone, δεν πλησίασε ανθρώπους και διέθετε τις απαραίτητες άδειες και ασφαλιστική κάλυψη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θέλησε να σχολιάσει το περιστατικό, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη νομιμότητα της συγκεκριμένης πτήσης.