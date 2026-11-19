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Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ακίλε Λονάτι, ενός από τα μεγάλα ταλέντα του ιταλικού μπάσκετ, ο οποίος επιστρέφει στην Ιταλία μετά την παρουσία του στο NCAA.

Η Βίρτους Μπολόνια ενισχύει την περιφερειακή της γραμμή με την απόκτηση του Ακίλε Λονάτι, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο.

Ο νεαρός γκαρντ, ύψους 1,95 μ., θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα της νέας γενιάς του ιταλικού μπάσκετ. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία συμμετείχε στο NextGen EuroLeague, ενώ τον Απρίλιο του 2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, απέναντι στην Μπασκόνια.

Στη συνέχεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγωνιζόμενος στο NCAA με το St. Bonaventure, πριν αποφασίσει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ο Λονάτι διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και από τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17 το 2024 και το χάλκινο στο EuroBasket U18 το 2025.

Η απόκτησή του συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας της Βίρτους, μετά τον τραυματισμό του Νταβίντε Καζαρίν.

Η EuroLeague δημοσίευσε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από το NextGen, υπενθυμίζοντας την παρουσία του στις ακαδημίες της μεγάλης αντιπάλου της Βίρτους.