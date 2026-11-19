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Ο Σάσα Ζβέρεφ υπέταξε στα δύο σετ τον Αρτούρ Φις και μπαίνει αήττητος στα ημιτελικά του ATP Finals.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο ξεπέρασε το εμπόδιο του 22χρονου Γάλλου (Νο.7) με 6-4, 7-6(6), πετυχαίνοντας την τρίτη «καθαρή» του στη διοργάνωση.

Ο Φις, από την άλλη, αποχαιρετάει για φέτος το Τορίνο με ρεκόρ 1-2, αφού τη δεύτερη θέση στο Group John McEnroe πήρε ο Μπεν Σέλτον.

Ο 24χρονος Αμερικανός, μάλιστα, έκλεισε ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στην τετράδα της διοργάνωσης.

Ο Ζβέρεφ δεν ξέρει ακόμα τον επόμενο αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τον αυριανό (20/11) αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Φράνσις Τιάφοου.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής:

15.00: Αλκαράθ - Κομπόλι

21.30: Μεντβέντεφ-Τιάφοου