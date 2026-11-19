Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο ξεπέρασε το εμπόδιο του 22χρονου Γάλλου (Νο.7) με 6-4, 7-6(6), πετυχαίνοντας την τρίτη «καθαρή» του στη διοργάνωση.
Ο Φις, από την άλλη, αποχαιρετάει για φέτος το Τορίνο με ρεκόρ 1-2, αφού τη δεύτερη θέση στο Group John McEnroe πήρε ο Μπεν Σέλτον.
Ο 24χρονος Αμερικανός, μάλιστα, έκλεισε ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στην τετράδα της διοργάνωσης.
Ο Ζβέρεφ δεν ξέρει ακόμα τον επόμενο αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τον αυριανό (20/11) αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Φράνσις Τιάφοου.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής:
15.00: Αλκαράθ - Κομπόλι
21.30: Μεντβέντεφ-Τιάφοου
Air Zverev ✈️ The World No.1 takes flight with fellow German & Juventus star Nick Woltemade watching on 👀 #NittoATPFinals https://t.co/ro47KP4YuS— Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2026