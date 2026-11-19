Όπως και απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο Ναντίρ Ιφί έβαλε την υπογραφή του στο φινάλε, οδηγώντας την Παρί στη νίκη με 97-96 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την έκτη συνεχόμενη νίκη της στη EuroLeague πανηγύρισε η Παρί, η οποία επικράτησε με 97-96 της Χάποελ Τελ Αβίβ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος, όπως ακριβώς και απέναντι στην Μπαρτσελόνα, πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο στα 16'' πριν από το φινάλε, ενώ στη συνέχεια έβγαλε και την άμυνα που ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη.

Ο Γάλλος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, χωρίς να υποπέσει σε κανένα λάθος, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Παρί βελτίωσε το ρεκόρ της στο 7-6, ενώ η Χάποελ υποχώρησε επίσης στο 7-6. Στην επόμενη αγωνιστική, οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπεσίκτας (24/11), ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό (25/11).

Το ματς

Η Χάποελ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε ακόμη και με εννέα πόντους, όμως η Παρί αντέδρασε και μείωσε σε 22-26 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση (48-45), διατηρώντας το προβάδισμα και στο τρίτο δεκάλεπτο (80-72).

Η Χάποελ επέστρεψε δυναμικά στην τελευταία περίοδο και πέρασε μπροστά με 82-84, όμως η Παρί απάντησε για το 94-88. Οι Μπλάκνεϊ και ΛεΝτέι έφεραν νέα ανατροπή (94-96), πριν ο Ιφί ευστοχήσει στο μεγάλο τρίποντο για το 97-96. Ο ίδιος έκανε και το καθοριστικό deflection στον Μπλάκνεϊ, με την κατοχή να περνά στην Παρί στα 2,5'' πριν από το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 48-45, 80-72, 97-96.

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