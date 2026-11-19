Ο Βασίλης Βέργης γράφει πως ο Παναθηναϊκός με καθοριστική την 5άδα της σεζόν του 7ου αστεριού και ασύλληπτο Κέντρικ Ναν, επέστρεψε σε μπασκετική κανονικότητα στο Κάουνας

Αναζητούσε (άμεσα) αντίδραση μετά το κάκιστο βράδυ στη Μπολόνια (και όχι μόνο). Έπρεπε να δείξει ότι είναι ομάδα με "αρχές Ομπράντοβιτς". Το έπραξε στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια. Πήγε να βγάλει τα μάτια του στο γ' δεκάλεπτο με απανωτά λάθη (θυμίζοντας όσα τον ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό) που έδωσαν το δικαίωμα στη Ζάλγκιρις να καλύψει τη διαφορά και να περάσει μπροστά. Κι εκεί που έδινε την αίσθηση ότι φλέρταρε ξανά με την αυτοχειρία, ο Ζοτς τον "έντυσε" Παναθηναϊκό 2024!

Με πεντάδα βγαλμένη από την συγκλονιστική σεζόν του 7ου αστεριού -Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Χουάντσο, Λεσόρ- ο Επτάστερος στην 4η περίοδο τα έκανε όλα άψογα. Άμυνα - τανάλια με τον Ερνανγκόμεθ (5 ριμπάουντ) να γίνεται τείχος. Και στην επίθεση; Απολαυστικός Κέντρικ Ναν. Με 14 πόντους σε αυτή την περίοδο και εκτελέσεις με κάθε τρόπο από μακριά (τρίποντα) και από κοντά! Ο παλιός είναι αλλιώς. Πόσο μάλλον αν είναι MVP!

Ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς όφειλε να δώσει απάντηση πρωτίστως στον εαυτό του. Να επιστρέψει στην κανονικότητα. Να παίξει μπάσκετ με βάσει τις δυνατότητές του. Να κερδίσει επιτέλους τα ριμπάουντ (37 - 32). Να ανταποκριθεί στην άμυνα (παθητικό 72 πόντοι) όπως το έκανε στο ξεκίνημα της σεζόν. Να πάρει από τους σταρ (Ναν 21 π., Χέις Ντέιβις 20 π.) όσα έπρεπε στην επίθεση. Να παλέψει για κάθε μπάλα στο παρκέ.

Ναι, ο Επτάστερος είχε ξανά ένα "κενό μνήμης" στο παιχνίδι, στην 3η περίοδο, το οποίο παραλίγο να τον εκτροχιάσει. Ο Φρανσίσκο πρέπει να δουλέψει ώστε να περιορίσει τα λάθη που κοστίζουν στην ομάδα του. Όταν πέρασε στη δημιουργία ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός απέκτησε ηρεμία, εγκέφαλο στην οργάνωση και σε συνδυασμό με τα όργια του Ναν στο σκοράρισμα έβαλε το τρένο στις ράγες.

Αυτό το "διπλό" ήταν βάλσαμο στην πράσινη πληγή που είχε αρχίσει να "αιμορραγεί γκρίνια" στο περιβάλλον. Οι επόμενοι 7 αγώνες που ακολουθούν έως το τέλος του χρόνου βάζουν τον πήχη ψηλά. Πέντε είναι εκτός Ελλάδος και οι δύο στο ΟΑΚΑ κόντρα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα συνθέτουν ένα "κονσέρτο για πολυβόλα". Καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντικός βατήρας είναι η νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Κάουνας.

ΥΓ: Το πρώτο δεκάλεπτο του Φαλ κόντρα στον Βαλαντσιούνας αποτελεί μεγάλο κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Τα συνολικά 14'49'' λεπτά του Γάλλου στο παρκέ υπήρξαν πολύτιμα.