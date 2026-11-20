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Ο Ολυμπιακός χτύπησε την πόρτα της Παρτίζαν για τον Κάρλικ Τζόουνς αλλά ο πρόεδρος της σερβικής ομάδας απάντησε ότι «δεν ενδιαφερόμαστε να τον πουλήσουμε»!

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του SDNA «Magic Euroleague», ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Αμερικανοσουδανού γκαρντ, με την αντίδραση της Παρτιζάν να έρχεται δια στόματος Όστογια Μιχαΐλοβιτς.

«Ο Κάρλικ Τζόουνς έχει εγγυημένο συμβόλαιο με την Παρτιζάν για αυτήν και την επόμενη σεζόν, χωρίς ρήτρα εξόδου. Είναι ο καλύτερος παίκτης μας και υπολογίζουμε σε αυτόν για την επίτευξη των αθλητικών στόχων αυτής της σεζόν.

Ο σύλλογος δεν ενδιαφέρεται για την πώλησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Παρτιζάν, στην τοποθέτησή του μετά τον ντόρο που προκλήθηκε...