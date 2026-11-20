Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του SDNA «Magic Euroleague», ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Αμερικανοσουδανού γκαρντ, με την αντίδραση της Παρτιζάν να έρχεται δια στόματος Όστογια Μιχαΐλοβιτς.
«Ο Κάρλικ Τζόουνς έχει εγγυημένο συμβόλαιο με την Παρτιζάν για αυτήν και την επόμενη σεζόν, χωρίς ρήτρα εξόδου. Είναι ο καλύτερος παίκτης μας και υπολογίζουμε σε αυτόν για την επίτευξη των αθλητικών στόχων αυτής της σεζόν.
Ο σύλλογος δεν ενδιαφέρεται για την πώλησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Παρτιζάν, στην τοποθέτησή του μετά τον ντόρο που προκλήθηκε...
Carlik Jones ima garantovan ugovor sa Partizanom za ovu i narednu sezonu, bez izlazne klauzule. On je naš najbolji igrač i računamo na njega u ostvarivanju sportskih ciljeva ove sezone. Klub nije zainteresovan za njegovu prodaju.— Ostoja Mijailovic (@Ostoja1945) November 19, 2026