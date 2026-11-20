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Την επιθυμία της να διατηρήσει τον Αλέξις ΜακΆλιστερ στο «Άνφιλντ» για πολλά ακόμη χρόνια επιβεβαιώνει η Λίβερπουλ, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 27χρονος Αργεντινός διεθνής μέσος αποτελεί βασικό κομμάτι των αγωνιστικών πλάνων των «κόκκινων» και η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει καμία διάθεση να συζητήσει την παραχώρησή του.

Αντίθετα, έχει προχωρήσει τις επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με στόχο να τον δεσμεύσει για δύο επιπλέον χρόνια, καθώς το νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έως το 2030.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «TEAMtalk», η Λίβερπουλ έχει αποδεχτεί τις οικονομικές απαιτήσεις του ΜακΆλιστερ, ο οποίος φέρεται να ζήτησε εβδομαδιαίες αποδοχές ύψους 300.000 ευρώ.

Οι σχετικές συζητήσεις με τον εκπρόσωπό του έχουν ολοκληρωθεί και πλέον απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες, προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές τις επόμενες ημέρες.