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O Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Βίρτους Μπολόνια έβγαλε αντίδραση στο Κάουνας, πανηγυρίζοντας ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Ζαλγκίρις.

Η αμυντική λειτουργία αποτέλεσε τη βάση της επιτυχίας, με τον Παναθηναϊκό να εξουδετερώνει τον βασικό επιθετικό άξονα των Λιθουανών, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, παρότι αγωνίστηκε μόλις 11 λεπτά, είχε καθοριστική συμβολή με την παρουσία του στην άμυνα και στα ριμπάουντ.

Στην επίθεση, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σταθερά λύσεις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν φύλαξε το καλύτερο για το φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε σημειώσει μόλις 7 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, πραγματοποίησε εκρηκτική τέταρτη περίοδο με 14 πόντους και 3/3 τρίποντα, φτάνοντας συνολικά τους 21.

Δείτε παρακάτω τα highlights της αναμέτρησης: