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O βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού, Βασίλης Σίμτσακ ανάρτησε στα social media βίντεο από το τετ α τετ που είχε με τον Μάριους Γκριγκόνις πριν την αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο Σίμτσακ είχε την ευκαιρία να τα πει με τον πρώην καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, αποθεώνοντας τον Γκριγκόνις για την περίοδο που συνεργάστηκαν στο Τριφύλλι.

«Τόσο χαρούμενος που τον είδα ξανά σήμερα! Ένας από τους καλύτερους ανθρώπους με τους οποίους είχα ποτέ την ευχαρίστηση να συνεργαστώ!», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Βασίλης Σίμτσακ.