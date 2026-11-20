Ο Σίμτσακ είχε την ευκαιρία να τα πει με τον πρώην καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, αποθεώνοντας τον Γκριγκόνις για την περίοδο που συνεργάστηκαν στο Τριφύλλι.
«Τόσο χαρούμενος που τον είδα ξανά σήμερα! Ένας από τους καλύτερους ανθρώπους με τους οποίους είχα ποτέ την ευχαρίστηση να συνεργαστώ!», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Βασίλης Σίμτσακ.
So happy to see him again today!One of the best people I’ve ever had the pleasure of working with!💚🏀 #paobc #zalpao https://t.co/gbasb008dR— Vassilis Simtsak (@VSimtsak) November 19, 2026