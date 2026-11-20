Ο Τσικίνιο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη έστειλε το μήνυμά του μέσα από τα social media, με τον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού να τονίζει ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Η ζωή και το ποδόσφαιρο μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε πάντα να ελέγχουμε τον δρόμο μας, μπορούμε όμως πάντα να επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια.

Υπάρχουν στιγμές στις οποίες είμαστε αναγκασμένοι να σταματήσουμε, ακόμη κι όταν η θέλησή μας είναι να συνεχίσουμε. Και ακριβώς σε αυτές τις στιγμές δοκιμάζονται η ψυχική μας δύναμη, η πίστη και η ανθεκτικότητά μας.

Δεν αντιμετωπίζω αυτόν τον τραυματισμό ως ένα βήμα προς τα πίσω, αλλά ως ακόμη μία πρόκληση στην πορεία μου. Μία ευκαιρία να εξελιχθώ, να μάθω και να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο αυτό που αγαπώ να κάνω.

Αν υπάρχει κάτι που έχω μάθει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, είναι ότι οι δύσκολες στιγμές δεν μας καθορίζουν. Αυτό που μας καθορίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές.

Τώρα είναι ώρα να έχω υπομονή, να εμπιστευτώ τη διαδικασία, με την ίδια πειθαρχία, αφοσίωση και φιλοδοξία όπως πάντα. Οι δυσκολίες αποτελούν μέρος της διαδρομής.

Η παραίτηση δεν ήταν ποτέ μέρος του εαυτού μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός και με το ίδιο πάθος όπως πάντα. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Τα λέμε σύντομα».