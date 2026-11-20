Στα 39 του χρόνια, ο Λουίς Σουάρες δεν σκοπεύει να «κρεμάσει τα παπούτσια του» και ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται να έχει την ίδια άποψη.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Tot Costa» στο Catalunya Ràdio, ο Ουρουγουανός επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι μίλησε ανοιχτά για το τέλος της καριέρας του και του Αργεντινού φίλου του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χαρά του παιχνιδιού και η επιθυμία για νίκη παραμένουν οι κύριοι λόγοι που τους ωθούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο υψηλότερο επίπεδο.

«Όσο διασκεδάζουμε, όσο συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε και όσο διατηρούμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την επιθυμία για νίκη, δεν θα σταματήσουμε», εξήγησε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να αποσυρθούν ταυτόχρονα, ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα παραδέχτηκε ότι ο Μέσι θα μπορούσε να επεκτείνει την καριέρα του περισσότερο από ό,τι ο ίδιος:

«Ο Μέσι έχει τόση ενέργεια και επιθυμία να συνεχίσει να παίζει που του είπα ότι ίσως εγώ να σταματήσω». Ο Σουάρες ισχυρίζεται επίσης ότι και οι δύο παίκτες θέλουν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο γήπεδο και όχι απλώς να επεκτείνουν τις καριέρες τους για χάρη της κοινωνικής τους θέσης.

Ο Λουίς Σουάρες πιστεύει επίσης ότι οι εξελίξεις στην φυσική κατάσταση, στην διατροφή και στις μεθόδους αποκατάστασης επιτρέπουν πλέον στους ποδοσφαιριστές να παραμένουν ανταγωνιστικοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα: «Σήμερα, έχουμε πολλά περισσότερα εργαλεία για να επεκτείνουμε τις καριέρες μας».