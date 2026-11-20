Η διοίκηση της Άρσεναλ έσπευσε να «δέσει» τον Πιέρο Ινκαπιέ με συμβόλαιο μέχρι το 2032 και ρήτρα εξαγοράς στα 100 εκατ. ευρώ, καθώς ο 24χρονος έχει εντυπωσιάσει ομάδες της Ευρώπης με τις εμφανίσεις του.

Η Άρσεναλ, μετά από σχετική εισήγηση του Μίκελ Αρτέτα, ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Λεβερκούζεν και κράτησε τα δικαιώματα του Πιέρο Ινκαπιέ, ο οποίος έπαιζε δανεικός στο Λονδίνο από τη γερμανική ομάδα μέχρι το τέλος της περασμένης σεζόν, έχοντας 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Ο 24χρονος διεθνής αμυντικός από το Εκουαδόρ έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του και ο Αρτέτα τού είχε δώσει θέση στη βασική ενδεκάδα των «κανονιέρηδων». Η αγγλική ομάδα είχε συμφωνήσει με τη Λεβερκούζεν στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 50 εκατ. ευρώ, την οποία ενεργοποίησε και ο Ινκαπιέ το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι εμφανίσεις του όμως έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδων από Γερμανία και Ισπανία, με τη διοίκηση της Αρσεναλ να σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2032, βάζοντας ρήτρα εξαγοράς στα 100 εκατ. ευρώ, για να έχει το… κεφάλι της ήσυχο.