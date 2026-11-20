Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη σύγκρουση μεταξύ UEFA και FIFA, με επίκεντρο τη διαχείριση του εγχειρήματος «Forward Enterprise», που θα επέτρεπε την είσοδο επενδυτών σε εμπορικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με το Mundial και άλλες διεθνείς διοργανώσεις.

Οι οκτώ Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της FIFA απέστειλαν νέα επιστολή προς την ηγεσία του οργανισμού, καταγγέλλοντας την έλλειψη ανταπόκρισης σε αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων που είχαν υποβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Sky News, οι υπογράφοντες -μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν- αμφισβητούν τη στάση της FIFA απέναντι στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν το εγχείρημα FFE, καθώς και άλλα ζητήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση του οργανισμού.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια επιστολών που εστάλησαν στις 19 και 23 Οκτωβρίου, στις οποίες οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι έθεσαν μια σειρά ερωτημάτων προς τη FIFA - κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε ζητήσει από τα μέλη του Συμβουλίου να υποβάλουν τα ερωτήματά τους γραπτώς.

«Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η FIFA δεν έχει απαντήσει σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα, δεν έχει προσκομίσει τα ζητηθέντα έγγραφα και δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε προτίθεται να το πράξει», αναφέρουν οι οκτώ Ευρωπαίοι εκπρόσωποι, προσθέτοντας ότι αδυνατούν να κατανοήσουν τους λόγους αυτής της παρατεταμένης καθυστέρησης.

Στις 2 Νοεμβρίου, η FIFA ανακοίνωσε ότι θα επέτρεπε στα μέλη του Συμβουλίου να μελετήσουν ορισμένα έγγραφα σχετικά με το εγχείρημα «FFE», υπό την προϋπόθεση ότι θα το έπρατταν στην έδρα της στη Ζυρίχη και θα τηρούσαν συγκεκριμένες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Αν και οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτή την κίνηση, τη θεωρούν τόσο καθυστερημένη όσο και ανεπαρκή, δεδομένων των αρχικών τους αιτημάτων.

«Εκφράζουμε την ανησυχία μας, καθώς η εν λόγω διαβούλευση φαίνεται να περιορίζεται σε ελάχιστα "βασικά έγγραφα" -χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι αυτά- και αφορά αποκλειστικά την πρόταση FFE, η οποία έχει πλέον εγκαταλειφθεί, παρόλο που τα ερωτήματα και τα αιτήματά μας καλύπτουν και άλλα ζητήματα», τονίζουν οι υπογράφοντες. Επιπλέον, η UEFA έχει εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με την επιβολή αυστηρών πρωτοκόλλων διαβούλευσης, οι συγκεκριμένοι όροι των οποίων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ως εκ τούτου, η επιστολή καλεί τη FIFA να διευκρινίσει ποια ακριβώς έγγραφα προτίθεται να διαθέσει, εάν είναι διατεθειμένη να παράσχει το σύνολο της τεκμηρίωσης που σχετίζεται με τα ζητήματα που έχουν τεθεί, καθώς και ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης. Μια τέτοια διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη προτού προγραμματιστούν τυχόν ταξίδια στη Ζυρίχη για την εξέταση του σχετικού υλικού.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της επικοινωνίας αφορά τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μελών του Συμβουλίου της FIFA. Οι οκτώ Ευρωπαίοι εκπρόσωποι επισημαίνουν ότι ο ρόλος τους συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι του οργανισμού -υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τους κανονισμούς της ίδιας της FIFA, καθώς και από το ελβετικό δίκαιο.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το έργο «FIFA Forward Enterprise», μέσω του οποίου η FIFA είχε εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς εμπορικών δραστηριοτήτων -που σχετίζονται με ορισμένες από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις της- σε μια δομή η οποία θα ήταν ανοιχτή και σε εξωτερικούς επενδυτές. Το σχέδιο -το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προέβλεπε αποτίμηση ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων- αποσύρθηκε κατόπιν έντονης αντίδρασης από την UEFA και άλλες συνομοσπονδίες.

Η υπόθεση προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις μεταξύ του Ινφαντίνο και τμημάτων της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, με αιτήματα για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο ανάπτυξης του εγχειρήματος, τους πιθανούς επενδυτές που συμμετείχαν, καθώς και τον πραγματικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα διοικητικά όργανα της FIFA.

Η διαμάχη έχει λάβει, παράλληλα, νομική διάσταση. Η UEFA έχει κινήσει διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξασφάλιση εγγράφων και καταθέσεων σχετικά με το εγχείρημα, με σκοπό την ενδεχόμενη άσκηση νομικών μέτρων στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και άλλων αξιωματούχων. Μόλις πρόσφατα, ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα διαφόρων οντοτήτων που συνδέονται με τη FIFA να παρέμβουν σε μία από τις διαδικασίες που κίνησε η UEFA για τη συγκέντρωση των εν λόγω εγγράφων.

Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη συλλογή πληροφοριών και δεν συνιστούν, από μόνες τους, διαπίστωση ευθύνης ή παράνομης πράξης εκ μέρους των εμπλεκόμενων αξιωματούχων.