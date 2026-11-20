Ο Χάρι Κέιν έθεσε τον επόμενο μεγάλο στόχο που θέλει να κατακτήσει, με την Χρυσή Μπάλα, τονίζοντας ότι πριν τελειώσει η καριέρα του θέλει να σηκώσει ένα Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος που κατέκτησα τη Χρυσή Μπάλα. Το γεγονός ότι την παρέλαβα στη γενέτειρά μου έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Το να βλέπω το όνομά μου δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μέσι και ο Γκερντ Μίλερ αποτελεί τεράστια τιμή. Από τότε που ήρθα στην Μπάγερν αισθάνομαι ότι ανέβηκα επίπεδο και βρίσκομαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου.

Φυσικά και θα ήθελα να κατακτήσω άλλη μία Χρυσή Μπάλα. Γνωρίζω, όμως, ότι υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά τρόπαια που θέλω να κερδίσω, όπως το Champions League με την Μπάγερν και, φυσικά, ένας τίτλος με την Αγγλία.

Το Champions League είναι ένας τεράστιος στόχος για μένα και την ομάδα. Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ, με απίστευτους ποδοσφαιριστές. Πέρυσι αποκλειστήκαμε από την Παρί Σεν Ζερμέν σε δύο συγκλονιστικούς ημιτελικούς. Ξεκινήσαμε τη φετινή σεζόν λέγοντας ότι αυτή πρέπει να είναι η χρονιά μας. Πρέπει να βρούμε αυτό το κάτι παραπάνω που θα κάνει τη διαφορά. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος».