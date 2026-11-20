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Οι Νιου Γιορκ Νικς γλίτωσαν στο φινάλε και έφυγαν από την έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με ένα μεγάλο διπλό, επικρατώντας με 102-99.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν με 33-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 15 πόντων (65-50).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Τίμπεργουλβς επιχείρησαν να κάνουν το comeback, οι Νικς έπαθαν blackout στην τέταρτη περίοδο, όμως οι γηπεδούχοι ξέμειναν από δυνάμεις στο φινάλε.

Έτσι, οι Νικς άντεξαν και έφυγαν από την Μινεσότα με ένα σπουδαίο διπλό που τους ανεβάζει 10-6, ενώ αντίθετα οι Τίμπεργουλβς έπεσαν στο 11-5.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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