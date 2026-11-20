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Σε ηλικία 48 ετών, ο εμβληματικός πρώην αρχηγός της Μπαρτσελόνα διορίστηκε επίσημα Διευθυντής Σχέσεων και Διεθνούς Ποδοσφαίρου στην Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ανδόρας.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε την άφιξη του Κάρλες Πουγιόλ μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ο διορισμός αυτός αποτελεί ένα νέο ορόσημο στη θεσμική ανάπτυξη της ομάδας.

Ο παλαίμαχος Ισπανός αμυντικός, ο οποίος διαμένει στην Ανδόρα από τις αρχές του 2022, είχε δεχτεί παλαιότερα πρόταση από τον πρώην συμπαίκτη του, Ζεράρ Πικέ, να ενταχθεί στο αθλητικό επιτελείο της FC Ανδόρα, ωστόσο η συνεργασία εκείνη δεν ευοδώθηκε.

Πλέον, εντάσσεται σε μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες -την τρέχουσα πρωταθλήτρια Ανδόρας και την πρώτη ομάδα από τη χώρα που έφτασε στη φάση των ομίλων (league phase) ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, η οποία αγωνίζεται αυτή την περίοδο στο Conference League, προσβλέπει στην αξιοποίηση της εμπειρίας και του μεγάλου κύρους του Πουγιόλ, προκειμένου να συνεχίσει την ανοδική πορεία της.

Στη νέα του ομάδα, ο Πουγιόλ θα σμίξει ξανά με τον Φελίπ Ορτίθ -τον νυν προπονητή της Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλδες- με τον οποίο είχε αγωνιστεί μαζί στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα. Οι δυο τους διατηρούν μακροχρόνια φιλία.