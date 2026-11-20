Ο Έβερ Μπανέγα κρεμάει οριστικά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Στα 38 του χρόνια, ο πρώην μέσος της Βαλένθια και της Σεβίλλης ανακοίνωσε το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας, μετά από έναν αγώνα επίδειξης που διοργάνωσε ο συμπατριώτης του Σέρχιο Αγουέρο.

Μιλώντας στο ESPN μετά το παιχνίδι, ο Αργεντινός εξήγησε ότι αυτή η εμπειρία επιβεβαίωσε την απόφασή του - παρόλο που, μέχρι πρόσφατα, σκεφτόταν το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του.

«Είχα πει ότι ήμουν κατά 80% σίγουρος για την αποχώρησή μου, αλλά μετά το σημερινό παιχνίδι, είμαι βέβαιος ότι θέλω να αποσυρθώ. Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου ξεκινά και, από εδώ και πέρα, θα απολαμβάνω το ποδόσφαιρο απ' έξω», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να σμίξει με τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι -σε περίπτωση που τον προσέγγιζε ο πρώην συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα- ο Μπανέγκα ήταν κατηγορηματικός. «Ακόμα κι αν με πάρει τηλέφωνο ο Μέσι, θα του πω όχι. Η απόφασή μου είναι ειλημμένη», τόνισε, κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα σε μια πιθανή τελευταία πρόκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Έβερ Μπανέγα άφησε το στίγμα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κυρίως με τη φανέλα της Σεβίλλης. Έχοντας φτάσει στην Ισπανία σε πολύ νεαρή ηλικία για λογαριασμό της Βαλένθια, ο Αργεντινός μέσος πέρασε από ένα ταραχώδες ξεκίνημα πριν καθιερωθεί πραγματικά στη Σεβίλλη, όπου η τεχνική του κατάρτιση και η αντίληψη του παιχνιδιού τον ανέδειξαν σε έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του συλλόγου της Ανδαλουσίας.

Στα δύο διαφορετικά διαστήματα που αγωνίστηκε εκεί, κατέκτησε μεταξύ άλλων τρεις τίτλους στο Γιουρόπα Λιγκ. Ο Μπανέγα, ο οποίος πέρασε επίσης από την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Ίντερ, κατέγραψε 65 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινής.