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Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της μία παγκόσμια διοργάνωση Cheerleading.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Cheerleading 2026 έρχεται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.450 συμμετέχοντες από 21 χώρες του κόσμου.

Πρόκειται για μία σπουδαία διεθνή αθλητική διοργάνωση, η οποία φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου Cheerleading και αναδεικνύει τη δυναμική, την εξωστρέφεια και τη συνεχή ανάπτυξη του αθλήματος.

Στους αγώνες θα συμμετάσχουν 139 ομάδες από 70 συλλόγους. Οι βαθμολογίες που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια των δύο αγωνιστικών ημερών θα καθορίσουν την τελική κατάταξη και θα αναδείξουν τους Παγκόσμιους Κυπελλούχους Cheerleading 2026. Όπως σε κάθε διοργάνωση, η κρίση γίνεται από Διεθνείς Κριτές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Cheerleading.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Cheerleading 2026 συμμετέχουν αποστολές από τις χώρες: Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδάς, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Νότια Αφρική, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία, Φινλανδία.

Η ελληνική αποστολή θα έχει ιδιαίτερα δυναμική παρουσία, καθώς 686 αθλητές και αθλήτριες από 14 συλλόγους-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με στόχο τις Παγκόσμιες διακρίσεις και τα μετάλλια.

Οι 13 ελληνικοί σύλλογοι που θα συμμετάσχουν είναι:

Αμαζόνες, Ελληνικό Αστέρι, Αποσπερίδες, Υάδες, ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Χοροκίνηση Ναυπλίου, Ολυμπιάδες, Εν Κινήσει Νέας Ιωνίας, Μωβ Κινήσεις, Μεσογειακό Αστέρι, Αρίων 2005, Πυραμίδα, Αμπελόκηποι και Αρμονία Θήβας.