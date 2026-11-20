Στο επίκεντρο της ατυχίας έχει μπει το τελευταίο διάστημα η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Τελευταίο θύμα της ο Τσικίνιο, με το Πορτογάλο να δέχεται ένα τάκλιν από το Κάρμο στη προπόνηση και τη διάγνωση να δείχνει κάταγμα στο μεταρτάσιο του δεξιού του ποδιού και απουσία τουλάχιστον 10 εβδομάδων.

Ο τραυματισμός του Πορτογάλου έρχεται να προστεθεί στον, όπως όλα δείχνουν, αρκετά σοβαρό τραυματισμό του Πουέρτα με την εθνική του ομάδα, αλλά και στον τραυματισμό του Έσε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η δουλειά του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν ήταν εύκολη εξαρχής. Αλλά τα τόσα μαζεμένα προβλήματα στον χώρο της μεσαίας γραμμής τού βάζουν μια νέα σπαζοκεφαλιά για δυνατούς λύτες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, οπότε αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά οι τραυματίες, είναι φορτωμένο με 14 αγώνες που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την τύχη της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος, στα οποία θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή, την ΑΕΚ, τον Παναιτωλικό και τον Λεβαδειακό εντός έδρας, ενώ εκτός θα αγωνιστούν απέναντι στον Άρη, τον Ατρόμητο, την Καλαμάτα, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.

Ενδιάμεσα, υπάρχουν οι τέσσερις τελευταίοι αγώνες της League Phase του Europa League, οι οποίοι θα κρίνουν την τελική κατάταξη του Ολυμπιακού και τη συνέχειά του ή όχι στον θεσμό. Μίλαν και Χόφενχαϊμ θα φιλοξενηθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Τσέλιε και την Τορεένσε.

Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που είναι πάντα ιδιαίτερο και έχει μεγάλη σημασία για τον οργανισμό και τους φιλάθλους του.

Σαν άλλος Χάρι Χουντίνι, λοιπόν, ο Ιμανόλ θα πρέπει να βρει τις λύσεις εκείνες στον άξονα που θα κρατήσουν το τέμπο σε υψηλό επίπεδο και θα εξασφαλίσουν ότι η ομάδα θα είναι άκρως ανταγωνιστική στο απαιτητικό αυτό πρόγραμμα.

Με τον Ρέμο Φρόιλερ να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος βασικός χαφ, και αυτός στα 34 του και ήδη επιβαρυμένος από συνεχείς αγώνες, η ενεργοποίηση του Λορέντσο Σιπιόνι μοιάζει αναγκαστική, αν όχι επιβεβλημένη.

Ο 22χρονος Αργεντινός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ, θα πάρει τις ευκαιρίες του και άπαντες περιμένουν να βγάλει στο χορτάρι τις αρετές για τις οποίες η ομάδα προέβη σε μια τόσο μεγάλη επένδυση.

Η αλήθεια είναι ότι ο Σιπιόνι, όσες φορές χρησιμοποιήθηκε, είχε πολύ καλή εικόνα και ίσως δικαιούνταν περισσότερες ευκαιρίες νωρίτερα. Τα χαρακτηριστικά του νεαρού Αργεντινού είναι μοναδικά ανάμεσα στους παίκτες της μεσαίας γραμμής, καθώς κανείς άλλος δεν μπορεί να λογιστεί ως καθαρό εξάρι όπως αυτός.

Ο Γκουστάβο Σα είναι ο επόμενος που θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Μια ακόμη ακριβή επένδυση του φετινού καλοκαιριού από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, που τώρα έρχεται η ώρα να αποδείξει στο χορτάρι αν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος ή όχι.

Ο Πορτογάλος αναμένεται να πάρει αρκετά λεπτά στη θέση «8», όταν δεν θα αγωνίζεται ο Ρέμο Φρόιλερ στις εγχώριες διοργανώσεις προκειμένου να ξεκουραστεί, και κυρίως στους ευρωπαϊκούς αγώνες, όπου το πρόβλημα γιγαντώνεται, καθώς ούτε ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν μπορεί να γίνει αλλαγή λόγω τραυματισμού αυτή τη στιγμή.

Η ενεργοποίηση των νεαρών Φίλη και Μπακούλα από τη Β΄ ομάδα του Ολυμπιακού είναι ένα ακόμη σενάριο με τους 2 νεαρούς να έχουν έως τώρα συμμετοχές μόνο στη διοργάνωση του κυπέλλου. Ο Φίλης μετράει 4 συμμετοχές και 1 ασίστ αφήνοντας καλές εντυπώσεις όσες φορές χρειάστηκε να βοηθήσει ενώ ο Μπακούλας μετράει 2 ολιγόλεπτες συμμετοχές. Δε θα προκαλέσει έκπληξη να κληθούν να δώσουν λύσεις άμεσα.

Ένα τελικό σενάριο θα ήταν η χρησιμοποίηση του Νταβίντ Κάρμο ή του Παναγιώτη Ρέτσου σε ρόλο αμυντικού χαφ σε κάποια ματς που οι λύσεις θα είναι περιορισμένες. Ο Ανγκολέζος έχει αγωνιστεί αρκετές φορές σε αυτή τη θέση στην εθνική του ομάδα, με αρκετά καλή απόδοση ενώ ο Έλληνας αμυντικός έχει αγωνιστεί σε αυτή τη θέση στο παρελθόν καθώς διαθέτει τα αθλητικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να καλύψει τη θέση.