Ο Τάσος Μπακασέτας πρωταγωνιστεί με το καλημέρα στην Κύπρο και σε διαδικτυακή ψηφοφορία αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα Οκτωβρίου.

Καθολική ήταν η συμμετοχή του κοινού στα MC FOOTBALL AWARDS (από τον ομώνυμο μιντιακό όμιλο), με την ανάδειξη από το κοινό των κορυφαίων για τους αγώνες που έγιναν τον Οκτώβριο.

Καλύτερος ποδοσφαιριστής για τον Οκτώβριο σύμφωνα με τις ψήφους των Κυπρίων φιλάθλων, αναδείχθηκε ο Τάσος Μπακασέτας του ΑΠΟΕΛ με ποσοστό 30%. Η «μάχη» για τον καλύτερο παίχτη του μήνα ήταν μεγάλη καθώς ο δεύτερος Μπράντον Τόμας, του Απόλλωνα, ακολούθησε λίγο πιο πίσω με 25%. Ο Σάμουελ Γκράνσιρ της Νέας Σαλαμίνας βρέθηκε στην τρίτη θέση με 23% και ο Ρόντι Εφαγκέ του Άρη στην τέταρτη θέση με 22%.