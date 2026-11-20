Η Μπενφίκα δεν προτίθεται να συζητήσει καμία πρόταση για τον Βαγγέλη Παυλίδη τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ένα από τα πιο «καυτά» μεταγραφικά ονόματα αυτή την περίοδο είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Και όχι άδικα, καθώς έχει πετύχει ήδη στη σεζόν 19 γκολ σε 19 ματς με την Μπενφίκα. Οι «αετοί» της Λισαβόνας ωστόσο δεν προτίθενται να τον παραχωρήσουν τον Ιανουάριο.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός είναι βασικός παίκτης στην ομάδα του Μάρκο Σίλβα και μόνο μια προσφορά πολλών εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει τους αξιωματούχους της Μπενφίκα να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης, ένα σενάριο που θεωρείται απίθανο στηνχειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Παυλίδης έχει συνδεθεί με αρκετούς εξέχοντες συλλόγους, ιδιαίτερα στην Αγγλία, και πιο πρόσφατα φέρεται να εμφανίστηκε σε μια λίστα με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, τον νέο προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την ενίσχυση της επίθεσης.

Με συμβόλαιο έως το 2029 και ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ, ο 27χρονος φορ είδε πρόσφατα να αυξάνεται ο μισθός του, σε αναγνώριση της απόδοσης και του άψογου επαγγελματισμού που έχει επιδείξει από τότε που έφτασε στην Μπενφίκα το 2024 από την ΑΖ Άλκμααρ έναντι 18 εκατ. ευρώ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν έκρυψε ποτέ το όνειρό του να παίξει στην Premier League. αλλά αναγνωρίζει τη σημασία που έχει στη μάχη της Μπενφίκα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και θεωρείται απαραίτητος για το στυλ παιχνιδιού του Μάρκο Σίλβα.

Η επιρροή του επιθετικού στο παιχνίδι της ομάδας, ωστόσο, συνεχίζεται. πολύ πέρα ​​από την ικανότητά του στο τελείωμα. Στα 27 του χρόνια, ο Παυλίδης πλησιάζει στο σημείο να κάνει το άλμα σε ένα άλλο πρωτάθλημα, αλλά η προτεραιότητα της Μπενφίκα είναι να κρατήσει τον επιθετικό τον Ιανουάριο για να παραμείνει στην κούρσα του τίτλου.