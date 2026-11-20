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Μεγάλη η προσέλευση των φίλων του ΟΦΗ σε εκδήλωση για τις συλλεκτικές φανέλες των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Εξαντλήθηκαν οι 444 συλλεκτικές εμφανίσεις του ΟΦΗ, με τους φιλάθλους να δίνουν μαζικό «παρών» στην εκδήλωση της ομάδας στο κατάστημα Cosmos Sport στο Ηράκλειο.

Οι αριθμημένες πορτοκαλί φανέλες, με τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας, έγιναν ανάρπαστες. Όσοι πρόλαβαν να τις αγοράσουν, απέκτησαν ένα ξεχωριστό ενθύμιο της ιστορικής επιτυχίας της ομάδας.

Η μεγάλη προσέλευση έδωσε γιορτινό χαρακτήρα στην εκδήλωση, με τους παίκτες του ΟΦΗ να μοιράζουν ασταμάτητα αυτόγραφα και να φωτογραφίζονται με τους φιλάθλους.

