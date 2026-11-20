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Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας των Λος Άντζελες Κλίπερς με 124-112.

Οι Τεξανοί προέρχονταν από την ήττα στο ματς με τους Πίστονς και ήταν αποφασισμένοι να βγάλουν αντίδραση απέναντι στους Κλίπερς, παίρνοντας από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης.

Οι Σπερς, κυριάρχησαν και στα τέσσερα δωδεκάλεπτα της αναμέτρησης, φτάνοντας στη νίκη που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 14-3, με τους Κλίπερς από την άλλη να πέφτουν στο 4-11.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Μπρουκ Λόπεζ να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης