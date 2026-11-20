Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Μέμφις Γκρίζλις έστησαν πάρτι απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με 126-98, ενώ οι Μπλέιζερς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Μπακς (124-114).

Στο Μέμφις, οι Γκρίζλις υποδέχθηκαν τους Ουόριορς, με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, καθαρίζοντας με μεγάλη άνεση την υπόθεση νίκη, για να ανέβουν στο 12-4.

Ο Τζέιλεν Ουέλς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους Γκρίζλις, με τον Τσαρλς Μπάσεϊ να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Στο Μιλγουόκι, οι Μπακς φιλοξένησαν τους Μπλέιζερς, με τον Ντέμιαν Λίλαρντ στην επιστροφή του να πληγώνει την πρώην ομάδα του, οδηγώντας το Πόρτλαντ σε μια άνετη επικράτηση.

Ο Σκουτ Χέντερσον με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπλέιζερς, με τον Νέιτ Αμέντ να κάνει καλό ματς για τους Μπακς με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Δείτε τα stats της αναμέτρησης