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Η Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται απόψε στην SUNEL Arena για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (21:15), και ο Αντρές Φελίζ μίλησε για τον μεγάλο αγώνα, αναφερόμενος παράλληλα στον περσινό Τελικό.

Ένας από τους πιο βελτιωμένους παίκτες της φετινής EuroLeague είναι ο Αντρές Φελίζ. Ο γκαρντ της «Βασίλισσας» μετράει 13,3 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο, με 48% στα τρίποντα, ενώ πέρσι τα νούμερά του ήταν σχεδόν τα... μισά. Λίγο ο τραυματισμός του Καμπάτσο, λίγο η δική του ατομική βελτίωση με τις νέες ευθύνες, έχουν μετατρέψει τον Φελίζ σε ένα hot όνομα στην αγορά, την στιγμή που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027.

Σε δηλώσεις του ενόψει της σημερινής (20/11, 21:15) αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, ο Φελίζ αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους Πρωταθλητές Ευρώπης, και μίλησε για τον περσινό χαμένο Τελικό για την Ρεάλ, καθώς και για την σχέση του με τον Μοντέρο και το συμβόλαιό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του.

Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό:

«Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι από πλευράς σωματικής επαφής. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό, πνευματικά έτοιμοι απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι από πλευράς τακτικής απέναντι σε έναν τόσο ταλαντούχο αντίπαλο, που πραγματικά δεν ξέρεις από πού να επιτεθείς, επειδή είναι πολύ περίπλοκο. Έχουν μια εξαιρετική ομάδα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό, να ανταποκριθούμε στο επίπεδο της σωματικής επαφής και να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι».

Για τον χαμένο τελικό πέρσι και την διάθεση... εκδίκησης:

«Δεν θα το αποκαλούσα εκδίκηση. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Ερχόμαστε εδώ προσπαθώντας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να παραμείνουμε ενωμένοι ως ομάδα και να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».



Για την ήττα από την Μπεσίκτας στο προηγούμενο ματς της Ρεάλ:

«Η ήττα αυτή ήταν ένα καμπανάκι για εμάς. Πρέπει να συνεχίσουμε με ψηλά το κεφάλι, να βελτιωνόμαστε και να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλύτερα αύριο. Θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που παίζει πολύ δυνατά. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις μικρές λεπτομέρειες στις οποίες δεν τα πήγαμε καλά στα προηγούμενα παιχνίδια».

Για το τρίποντο του Βεζένκοφ από το κέντρο:

«Ήταν μια σπουδαία φάση. Όπως είπα, η νοοτροπία μας αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι».

Για το μέλλον του, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το 2027:

«Δεν ξέρω γι’ αυτό. Θέλω απλώς να παραμείνω συγκεντρωμένος στη σεζόν. Προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου όσο καλύτερα μπορώ και να συμβάλω στη βελτίωσή της».

Θα συνεχίσει στην Μαδρίτη;

«Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Θα ήθελα να μείνω στη Μαδρίτη, φυσικά. Αλλά, όπως είπα, προσπαθώ απλώς να παραμείνω συγκεντρωμένος στη σεζόν».

Τέλος, ο Φελίζ αναφέρθηκε στον άτυχο της σεζόν Ζαν Μοντέρο, τον συμπατριώτη του που φοράει τα ερυθρόλευκα:

«Έχω πολύ καλή σχέση με τον Ζαν. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και ελπίζω να τον δω σύντομα ξανά στο παρκέ».

Για το εάν έχουν συζητήσει σχετικά με τον τραυματισμό του:

«Όχι, δεν έχουμε μιλήσει πολύ».