Ο Λιονέλ Μέσι παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την ένωση παικτών στου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Με ετήσιες απολαβές 28,3 εκατομμύρια δολάρια, ο 39χρονος Αργεντινός, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2028, κέρδισε σχεδόν οκτώ εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από πέρυσι, χωρίς να υπολογίζονται οι άλλες πηγές εισοδήματός του.

Ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Σικάγου το περασμένο καλοκαίρι, βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 19,51 εκατομμύρια δολάρια και ο Γάλλος επιθετικός Αντουάν Γκριεζμάν της Ορλάντο Σίτι, είναι τρίτος με έσοδα 13,94 εκατομμύρια δολάρια. Ο «Γκριζού» ήταν εντυπωσιακός στην πρώτη του χρονιά, καθώς πέτυχε 14 γκολ και έδωσε επτά ασίστ σε 18 αγώνες.