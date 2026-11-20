Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Skoda Peaq απέσπασε πέντε αστέρια, την ανώτατη βαθμολογία του Euro NCAP.

Ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησε την αριστεροτίμονη έκδοση Peaq Selection 90 με βάση το πρωτόκολλο του 2026. Στην προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης, το Peaq πέτυχε 94%, την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει ο οργανισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκέντρωσε επίσης 92% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, 78% στην αποφυγή σύγκρουσης και 65% στην ασφαλή οδήγηση.

Ο Johannes Neft, επικεφαλής Ανάπτυξης της Skoda Auto, δήλωσε σχετικά: «Με τα πέντε αστέρια του Peaq, η Skoda συνεχίζει τη μακρά παράδοσή της στην ασφάλεια. Το νέο μας ηλεκτρικό SUV ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις που θέσαμε για τη ναυαρχίδα μας σε κάθε στάδιο της εξέλιξής της. Η ασφάλεια ήταν προτεραιότητά μας από την αρχή. Πίσω από αυτή τη διάκριση βρίσκονται η τεχνογνωσία και η αφοσίωση των ανθρώπων μας. Τους ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική δουλειά τους».

Προστασία επιβατών στις δοκιμές σύγκρουσης

Το Peaq απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία των επιβατών και στις πέντε δοκιμές σύγκρουσης. Ο Euro NCAP εξέτασε σε όλες την προστασία του οδηγού και, ανάλογα με το είδος της πρόσκρουσης, την προστασία του συνοδηγού, των πίσω επιβατών και παιδιών ηλικίας 6 και 10 ετών.

Τύπος σύγκρουσης Επιβαίνοντες που κάλυψε η δοκιμή Μετωπική με μερική επικάλυψη Οδηγός, συνοδηγός και παιδιά 6 και 10 ετών Μετωπική σε όλο το πλάτος του οχήματος Οδηγός και επιβάτες στις εμπρός και τις πίσω θέσεις Πλευρική πρόσκρουση από κινητό εμπόδιο Οδηγός και παιδιά 6 και 10 ετών Πλευρική πρόσκρουση σε στύλο Οδηγός Οπίσθια σύγκρουση Οδηγός και επιβάτες στις εμπρός και τις πίσω θέσεις

Υψηλή βαθμολογία απέσπασε το Peaq και για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, στις δοκιμές που αξιολογούν τον κίνδυνο τραυματισμού στο κεφάλι, τη λεκάνη και τα πόδια.

Στον έλεγχο τοποθέτησης παιδικών καθισμάτων, ο Euro NCAP επιβεβαίωσε ότι τόσο η πενταθέσια όσο και η επταθέσια έκδοση δέχονται παιδικά καθίσματα i-Size και ISOFIX, καθώς και καθίσματα που στερεώνονται με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου. Και στις δύο εκδόσεις, τα παιδικά καθίσματα μπορούν να τοποθετηθούν στις εμπρός και στις πίσω θέσεις, με φορά προς την κατεύθυνση κίνησης ή αντίστροφα.

Ασφάλεια μετά τη σύγκρουση

Το Peaq συγκέντρωσε 92% στην κατηγορία αυτή και έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία για τις πληροφορίες που παρέχει στις ομάδες διάσωσης. Τα τετρασέλιδα δελτία διάσωσης της Skoda διατίθενται σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν επίσης στη διάθεσή τους αναλυτικό οδηγό 100 σελίδων στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά.

Μόλις ενεργοποιηθούν τα συστήματα συγκράτησης, το προηγμένο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall ενημερώνει αυτόματα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταδίδει, μεταξύ άλλων, τη θέση του οχήματος, την ταχύτητά του τη στιγμή της πρόσκρουσης, το είδος της σύγκρουσης και τον αριθμό των επιβαινόντων που φορούσαν ζώνη. Η μονάδα ελέγχου των αερόσακων διαθέτει επίσης καταγραφέα δεδομένων συμβάντος. Μετά την πρώτη πρόσκρουση, το αυτοκίνητο φρενάρει αυτόματα, ώστε να μετριάσει τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης δεύτερης σύγκρουσης.

Στη δοκιμή της μπαταρίας, το Peaq περιόρισε τη διάδοση της θερμότητας μεταξύ των στοιχείων της για περισσότερα από 20 λεπτά, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Euro NCAP. Το Peaq πέρασε επίσης τη νέα δοκιμή βύθισης. Αφού το αυτοκίνητο μπήκε στο νερό, και τα δύο εμπρός παράθυρα συνέχισαν να λειτουργούν για διάστημα που ξεπέρασε αισθητά τα δύο λεπτά.

Αποφυγή σύγκρουσης

Για να αξιολογήσει την ικανότητα του Peaq να αποφεύγει συγκρούσεις, ο Euro NCAP δοκίμασε τα συστήματα υποβοήθησης σε περίπου 1.000 σενάρια με αυτοκίνητα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, ποδηλάτες και πεζούς. Οι δοκιμές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μετωπικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κατά την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας και προσκρούσεις με χαμηλή ταχύτητα. Η βαθμολογία του Peaq στην κατηγορία αυτή ήταν 78%.

Ασφαλής οδήγηση

Το Peaq, με βαθμολογία 65% στην ασφαλή οδήγηση, είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που αναγνωρίζει τη σωματική διάπλαση του οδηγού και του συνοδηγού. Με βάση τον σωματότυπο κάθε επιβάτη, το σύστημα ρυθμίζει τον τρόπο που ανοίγει ο αντίστοιχος εμπρός αερόσακος. Μέσω του περιοριστή φορτίου προσαρμόζει επίσης τη δύναμη που ασκεί η ζώνη ασφαλείας στο σώμα.

Η κάμερα στον εσωτερικό καθρέφτη αναγνωρίζει τη λανθασμένη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Ο οδηγός λαμβάνει ειδοποίηση αν, για παράδειγμα, έχει κουμπώσει τη ζώνη χωρίς να τη φορά, την έχει περάσει πίσω από την πλάτη του ή φορά μόνο το οριζόντιο τμήμα της.

Με τη βοήθεια της ίδιας κάμερας, το σύστημα παρακολούθησης εντοπίζει πότε ο οδηγός χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή πότε αποσπάται η προσοχή του, έστω και στιγμιαία. Ανιχνεύει επίσης ενδείξεις υπνηλίας ή μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αναγνωρίζει αν ο οδηγός έχει αποκοιμηθεί ή δεν ανταποκρίνεται.

Στην αξιολόγηση του Euro NCAP περιλαμβάνονται πλέον και τα χειριστήρια για τις λειτουργίες οδήγησης, άνεσης και πολυμέσων. Το Peaq απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς τα πλήκτρα με απτική ανάδραση και οι φωνητικές εντολές περιορίζουν την ανάγκη χρήσης της οθόνης αφής.

Αναγνώριση οδικής σήμανσης

Ο Euro NCAP δοκιμάζει τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Η διαδρομή ξεπερνά τα 2.000 χλμ. και περνά από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζει, για παράδειγμα, αν το σύστημα αναγνωρίζει ότι ένας περιορισμός ισχύει μόνο όταν βρέχει ή χιονίζει, ορισμένες ώρες της ημέρας, για συγκεκριμένη απόσταση ή για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων.

Η δοκιμή καλύπτει επίσης τα όρια ταχύτητας που ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του δρόμου ή την περιοχή, όπως κατά την είσοδο σε αυτοκινητόδρομο ή οικισμό. Στις πινακίδες μεταβλητής σήμανσης, ο οργανισμός εξετάζει αν το σύστημα διακρίνει ποιες ενδείξεις αφορούν τη λωρίδα στην οποία κινείται το όχημα. Ο Euro NCAP ελέγχει ακόμη την ακρίβεια του ταχύμετρου. Στο Peaq, η εφαρμογή Traffication της Skoda αντλεί δεδομένα από το cloud και ειδοποιεί τον οδηγό για κινδύνους στην περιοχή όπου κινείται.

Ο οργανισμός Euro NCAP

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων (Euro NCAP) ιδρύθηκε το 1997, με έδρα τη Λέουβεν του Βελγίου. Αξιολογεί ανεξάρτητα την ασφάλεια των νέων οχημάτων. Στον οργανισμό συμμετέχουν υπουργεία Μεταφορών, λέσχες αυτοκινήτου, ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών και ερευνητικά ινστιτούτα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.