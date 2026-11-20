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Το ντέρμπι στη Λευκωσία μεταξύ της πρωταθλήτριας Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος.

Και οι δύο ομάδες διεκδικούν τον τίτλο και η μεταξύ τους αναμέτρηση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στο μεταξύ η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα παίξει στη Λευκωσία κόντρα στον τοπικό Ολυμπιακό και είναι το λογικό φαβορί για τη νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ομόνοια Α.-Πάφος

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ

Αρης-Νέα Σαλαμίνα

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Καρμιώτισσα-ΑΕΛ

Απόλλωνας-Ομόνοια 29Μ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Κρασάβα ΕΝΥ-Ανόρθωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

ΑΕΚ Λάρνακας 20

Ομόνοια 18

ΑΕΛ Λεμεσού 18

ΑΠΟΕΛ 17

Απόλλων Λεμεσού 16

Πάφος 16

Άρης Λεμεσού 15

Ομόνοια 29ης Μαΐου 11

Ολυμπιακός Λευκωσίας 9

Νέα Σαλαμίνα 8

Ανόρθωση 6

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 6

Ομόνοια Αραδίππου 6

Κρασάβα ΕΝΥ 5