Και οι δύο ομάδες διεκδικούν τον τίτλο και η μεταξύ τους αναμέτρηση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στο μεταξύ η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα παίξει στη Λευκωσία κόντρα στον τοπικό Ολυμπιακό και είναι το λογικό φαβορί για τη νίκη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ
Ομόνοια Α.-Πάφος
Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ
Αρης-Νέα Σαλαμίνα
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Καρμιώτισσα-ΑΕΛ
Απόλλωνας-Ομόνοια 29Μ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Κρασάβα ΕΝΥ-Ανόρθωση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
ΑΕΚ Λάρνακας 20
Ομόνοια 18
ΑΕΛ Λεμεσού 18
ΑΠΟΕΛ 17
Απόλλων Λεμεσού 16
Πάφος 16
Άρης Λεμεσού 15
Ομόνοια 29ης Μαΐου 11
Ολυμπιακός Λευκωσίας 9
Νέα Σαλαμίνα 8
Ανόρθωση 6
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 6
Ομόνοια Αραδίππου 6
Κρασάβα ΕΝΥ 5