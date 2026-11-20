Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με τις αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής συνεχίζεται το ολλανδικό πρωτάθλημα. Η πρωτοπόρος Αϊντχόφεν φιλοξενείται από την Ναϊμέγκεν και λογικά θα πάρει τους τρεις βαθμούς, όπως και η Φέγενορντ, που θα υποδεχθεί την Εξέλσιορ.