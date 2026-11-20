Παράλληλα, ο Αγιαξ θα φιλοξενήσει την Ντεν Χάαγκ και με νίκη θα παραμείνει σε «τροχιά τίτλου», ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Ναϊμέγκεν-Αϊντχόφεν 21/11 Ουτρέχτη-Καμπούρ 21/11 Φέγενορντ-Εξέλσιορ 21/11 Γκρόνινγκεν-Χέρενφεν 21/11 Τελστάρ-Τσβόλε 21/11 Τβέντε-Βίλεμ 22/11 Αγιαξ-Ντεν Χάαγκ 22/11 Σπάρτα Ρότερνταμ-Αλκμααρ 22/11 Γκόου Αχεντ Ιγκλς-Φορτούνα Σιτάρντ 22/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 12 αγώνες)
Αϊντχόφεν 26
Φέγενορντ 25
Αγιαξ 25
Τβέντε 24
Άλκμααρ 23
Χέρενφεν 21
Φορτούνα Σιτάρντ 20
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 17
Γκρόνιγκεν 15
Καμπούρ 15
Ναϊμέγκεν 14
Ουτρέχτη 12
Σπάρτα Ρότερνταμ 12
Τσβόλε 12
Εξέλσιορ 11
Τέλσταρ 10
Ντεν Χάαγκ 9
Βίλεμ 3