Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Οκτώβριο, με τη Νορβηγία να πλησιάζει το απόλυτο 100% και μεγάλες αγορές, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, να σημειώνουν υψηλά ποσοστά.

Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV) αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60% τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία των E-Mobility Europe, New Automotive και Fier Automotive, στις 18 ευρωπαϊκές αγορές που εξετάστηκαν ταξινομήθηκαν 295.252 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με το μερίδιό τους να φτάνει το 32,1%. Από την αρχή του έτους οι ταξινομήσεις ανέρχονται σε 2,33 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 40,7% σε ετήσια βάση.

Στην ενίσχυση της ζήτησης συμβάλλουν οι κρατικές επιδοτήσεις, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η διάθεση περισσότερων προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων. Η άνοδος σημειώνεται ενώ στις Βρυξέλλες συνεχίζονται οι συζητήσεις για πιθανή χαλάρωση των στόχων εκπομπών ρύπων του 2035.

Ποιες χώρες πρωταγωνιστούν

Η Γερμανία κατέγραψε 94.069 ταξινομήσεις, με τα ηλεκτρικά να καταλαμβάνουν το 37% της αγοράς, ενώ στη Γαλλία οι 61.958 ταξινομήσεις αντιστοιχούσαν σε μερίδιο 41,5%. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης παραμένει η Νορβηγία με 98,8%, ενώ ακολουθούν η Δανία με 88,4%, η Φινλανδία με 59,9% και η Σουηδία με 51,1%.

Περίπου μία στις δύο νέες ταξινομήσεις αφορούσε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Αντίθετα, σημαντικά χαμηλότερα παραμένουν τα ποσοστά στην Τσεχία (9,3%), την Πολωνία (6,2%) και την Ιταλία (5,9%), αποτυπώνοντας τις μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών.