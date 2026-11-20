Η παρουσία του Μάρκους Φόστερ στο αυριανό (21/11, 17:30) ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη θα ξεκαθαρίσει μετά την τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με την Καρδίτσα και ακολουθεί εντατικές θεραπείες, ώστε να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, δεν ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για τον αγώνα με τη Μανρέσα.

Οι πιθανότητες συμμετοχής του είναι θετικές, καθώς το ντέρμπι έχει ιδιαίτερη σημασία και στη συνέχεια ακολουθεί διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, τη θέση του στην εξάδα των ξένων αναμένεται να πάρει ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, μαζί με τους Ταϊρί, Χάτζινς, Γκρέι, Αλεξάντερ και Μουρ.

Εκτός δράσης παραμένει ο Τζέντι Όσμαν. Βρίσκεται, ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να βρεθεί στο γήπεδο για να στηρίξει τους συμπαίκτες του.