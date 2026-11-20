Οι -κάτοχοι του τίτλου- Βαυαροί υποδέχονται την Κολωνία, στην αναμέτρηση με την οποία «ανοίγει η αυλαία» της αγωνιστικής, και θα διεκδικήσουν τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να πανηγυρίσουν τη δεύτερη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα και να απολαύσουν -έστω και προσωρινά- τη... μοναξιά της κορυφής.
Εφόσον τα καταφέρουν, οι πρωταθλητές Γερμανίας θα πάρουν ψυχολογική ώθηση ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιλ στη Γαλλία για το Champions League, που ακολουθεί (25/11).
Στο μεταξύ, η έτερη «συγκάτοικος» του... ρετιρέ, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του -τραυματία- Γιάννη Κωνσταντέλια, αντιμετωπίζει εκτός έδρας μια άλλη ομάδα από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και συγκεκριμένα την ουραγό Γκλάντμπαχ.
Οι «κιτρινόμαυροι» θα διεκδικήσουν το δεύτερο διαδοχικό «τρίποντό» τους στο πρωτάθλημα, προκειμένουν να πάρουν... «ένεση» ηθικού, καθώς έπεται η δοκιμασία με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη league phase του Champions League (24/11).
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 20/11 Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν 21/11 Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 21/11 Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 21/11 Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 21/11 Έλφερσμπεργκ-Φράιμπουργκ 21/11 Σάλκε-Στουτγκάρδη 21/11 Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 22/11 Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 22/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 21
Ντόρτμουντ 21
Φράιμπουργκ 19
Λειψία 18
Λεβερκούζεν 16
Βέρντερ Βρέμης 15
Έλφερσμπεργκ 13
Στουτγκάρδη 12
Χοφενχάιμ 12
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Άουγκσμπουργκ 9
Κολωνία 9
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 6
Γκλάντμπαχ 4