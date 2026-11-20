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Θεωρητικά εύκολες αποστολές έχουν Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, με την οποία επαναρχίζει το διάστημα 20-22 Νοεμβρίου η Bundesliga, ύστερα από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι -κάτοχοι του τίτλου- Βαυαροί υποδέχονται την Κολωνία, στην αναμέτρηση με την οποία «ανοίγει η αυλαία» της αγωνιστικής, και θα διεκδικήσουν τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να πανηγυρίσουν τη δεύτερη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα και να απολαύσουν -έστω και προσωρινά- τη... μοναξιά της κορυφής.

Εφόσον τα καταφέρουν, οι πρωταθλητές Γερμανίας θα πάρουν ψυχολογική ώθηση ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιλ στη Γαλλία για το Champions League, που ακολουθεί (25/11).

Στο μεταξύ, η έτερη «συγκάτοικος» του... ρετιρέ, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του -τραυματία- Γιάννη Κωνσταντέλια, αντιμετωπίζει εκτός έδρας μια άλλη ομάδα από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και συγκεκριμένα την ουραγό Γκλάντμπαχ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα διεκδικήσουν το δεύτερο διαδοχικό «τρίποντό» τους στο πρωτάθλημα, προκειμένουν να πάρουν... «ένεση» ηθικού, καθώς έπεται η δοκιμασία με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη league phase του Champions League (24/11).

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 20/11 Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν 21/11 Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 21/11 Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 21/11 Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 21/11 Έλφερσμπεργκ-Φράιμπουργκ 21/11 Σάλκε-Στουτγκάρδη 21/11 Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 22/11 Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 22/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 21

Ντόρτμουντ 21

Φράιμπουργκ 19

Λειψία 18

Λεβερκούζεν 16

Βέρντερ Βρέμης 15

Έλφερσμπεργκ 13

Στουτγκάρδη 12

Χοφενχάιμ 12

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12

Αμβούργο 12

Μάιντς 10

Πάντερμπορν 10

Άουγκσμπουργκ 9

Κολωνία 9

Ουνιόν Βερολίνου 7

Σάλκε 6

Γκλάντμπαχ 4