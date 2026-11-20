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Η Black Friday είναι η ιδανική ευκαιρία να ανανεώσουμε τον τρόπο που ακούμε μουσική.

Τα JVC Gumy Wireless HA-SG20BT συνδυάζουν την πρακτικότητα της ασύρματης σύνδεσης με τον σύγχρονο σχεδιασμό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για όσους θέλουν το αγαπημένο τους soundtrack να τους ακολουθεί παντού.

Στη διαδρομή προς τη δουλειά, στη βόλτα ή στις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, τα on-ear ακουστικά της JVC έχουν σχεδιαστεί για να γίνονται μέρος της καθημερινότητας. Το ελαφρύ τους σώμα, με βάρος μόλις 168 γραμμάρια, και οι επιλογές σε μαύρο ή λευκό χρώμα συνδυάζουν άνεση και διακριτικό στυλ.

Μουσική για περισσότερο, φόρτιση για λιγότερο

Με αυτονομία έως 30 ώρες αναπαραγωγής, τα HA-SG20BT επιτρέπουν πολύωρη ακρόαση χωρίς την ανάγκη συνεχούς φόρτισης. Όταν έρθει η ώρα να φορτιστούν, χρειάζονται περίπου 1,5 ώρα, μέσω θύρας USB-C. Το Bluetooth 5.4 προσφέρει ασύρματη σύνδεση με εμβέλεια έως 10 μέτρα, ενώ η είσοδος AUX παρέχει και δυνατότητα ενσύρματης χρήσης.

Ευκολία στην καθημερινή χρήση

Η απλή λειτουργία με δύο κουμπιά ελέγχου διευκολύνει τη διαχείριση της ακρόασης, χωρίς περιττές διαδικασίες. Πρόκειται για μια πρακτική επιλογή για όσους αναζητούν ασύρματα ακουστικά με μεγάλη αυτονομία, εύκολη σύνδεση και ελευθερία κινήσεων.

Black Friday προσφορά με πραγματικό όφελος

Από 49,99€ στα 24,99€ — όφελος 25€, δηλαδή έκπτωση περίπου 50%.

Η ειδική τιμή Black Friday κάνει τα JVC Gumy Wireless HA-SG20BT μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση, είτε για προσωπική χρήση είτε ως ένα χρήσιμο δώρο που θα εκτιμηθεί.

Πού θα τα βρείτε

Αναζητήστε τα JVC HA-SG20BT στο δίκτυο συνεργατών της GRC TECH, όπως Κωτσόβολος, Πλαίσιο, Public, allSmart.gr, e-shop.gr, You.gr, Best Electric και Welcome Stores. Η συμμετοχή στην ενέργεια και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανά κατάστημα.

JVC – Η μουσική σου αξίζει περισσότερα.