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Ο δις Πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Ουόριορς, Ντάμιαν Τζόουνς, μίλησε πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (20/11, 21:15) για τον αντίπαλο της Ρεάλ και την εμπειρία του στην Ευρώπη.

Ο Ντάμιαν Τζόουνς, η μεγάλη μεταγραφή της Ρεάλ Μαδρίτης στην θέση των ψηλών για φέτος, ανοίχτηκε στα media ενόψει του σημερινού (20/11, 21:15) αγώνα με τον Ολυμπιακό στην SUNEL Arena. Ο Τζόουνς ανέφερε ότι ο Βεζένκοφ είναι η μεγαλύτερη αγωνιστική απειλή που προτάσσει ο Ολυμπιακός, ότι ήθελε η ευρωπαϊκή του εμπειρία να του έρθει ως... έκπληξη, ενώ δεν δίστασε να αποθεώσει τον πρώην συμπαίκτη του στους Λέικερς, Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



Για το σημερινό ματς της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό:

«Θα είναι ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Έχουμε απέναντί μας μια ομάδα που έρχεται για να παλέψει, οπότε θα γίνει μάχη. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο με πειθαρχία, να μείνουμε πιστοί σε όσα γνωρίζουμε και να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε»

Για τις διαφορές που πρέπει να παρουσιάσει η Ρεάλ σε σύγκριση με την ήττα της στην Πόλη από την Μπεσίκτας:



«Πρέπει απλώς να εμφανιστούμε με περισσότερη ενέργεια. Μας ξεπέρασαν σε προσπάθεια, οπότε αύριο πρέπει να βγάλουμε περισσότερη ενέργεια και να παλέψουμε με πάθος».

Για την γραμμή ψηλών του Ολυμπιακού που θα αντιμετωπίσει, με τους Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς:

«Είναι παίκτες με αθλητικά χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά μου, οπότε πρέπει να είμαι πειθαρχημένος, να παραμένω στη σωστή θέση, να μπορώ να βοηθάω αμυντικά και ταυτόχρονα να προσέχω τον προσωπικό μου αντίπαλο».



Για την μεγαλύτερη απειλή στο ρόστερ του Ολυμπιακού:



«Φυσικά ο Βεζένκοφ, αλλά ολόκληρη η ομάδα είναι πολύ καλή, οπότε πρέπει να προσέξουμε τους πάντες».

Για το τρίποντο του Βεζένκοφ από το κέντρο:

«Ήταν τρελό, δεν θα πω ψέματα. Ήταν μια τρελή κατάσταση αυτό που συνέβη».

Για την επικοινωνία του με τον πρώην ΝΒΑer Κόρι Τζόσεφ του Ολυμπιακού:

«Μιλήσαμε πριν από το παιχνίδι, στο Super Cup και σε άλλες περιστάσεις, οπότε ήταν ωραία. Δεν θα έλεγα ότι κρατάμε επαφή, αλλά όταν βλεπόμαστε, χαιρετιόμαστε».

Για το αν πήρε πληροφορίες για την EuroLeague από τους πρώην παίκτες της Ρεάλ, Άλεξ Λεν και Τρέι Λάιλς:

«Όχι πριν υπογράψω εδώ, αλλά ήξερα ότι είχαν παίξει εδώ στο παρελθόν. Δεν τους ρώτησα τίποτα γι’ αυτό. Ήθελα να είναι μια έκπληξη, έπρεπε να το ανακαλύψω μόνος μου».

Για την συνύπαρξή του με τον Έντι Ταβάρες στην front line των Μαδριλένων:

«Απλώς μένω πιστός σε όσα ξέρω. Παίζω τον ρόλο μου, κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα από μένα. Το παν είναι να παίζεις τον ρόλο σου. Αν μείνουμε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα».

Για την εμπειρία του στην EuroLeague και το μεγαλύτερο φαβορί της διοργάνωσης:

«Είναι πολύ καλά. Λατρεύω τον ανταγωνισμό, την ένταση κάθε παιχνιδιού. Είναι υπέροχο που μπορώ να ταξιδεύω σε διαφορετικές πόλεις. Πολλές ομάδες είναι επικίνδυνες. Ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσεις τα πάντα κάθε βράδυ».

Για το αν περίμενε την επιτυχία του MVP του 2025 και πρώην συμπαίκτη του, Κέντρικ Ναν:

«Φυσικά. Είναι ένας ελίτ σκόρερ. Με τον τρόπο που παίζει μπάσκετ, όλα του βγαίνουν εύκολα. Μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκανε εύκολα τη μετάβαση».

Για το τι ακριβώς καθιστά τον Ναν τόσο δύσκολο αντίπαλο:

«Για το μέγεθός του, είναι αθλητικός. Σουτάρει πολύ καλά. Βάζει δύσκολα σουτ. Μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και να τα αξιοποιεί αποτελεσματικά».