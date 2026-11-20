Ο Τσικίνιο υποβλήθηκε το πρωί σε επέμβαση στο μετατάρσιο και έστειλε το δικό του μήνυμα για την επιστροφή του.

Άτυχος στάθηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού την Πέμπτη ο Τσικίνιο, καθώς από ένα μαρκάρισμα του Κάρμο, υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο. Ο Πορτογάλος μέσος υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια έστειλε το δικό του μήνυμα για την επιστροφή του.

«Όλα καλά (σ.σ. στα ελληνικά), παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instgram ο Τσικίνιο, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση προς τα τέλη Ιανουαρίου του 2027.