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Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές και τους κομισάριους για τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Τσιμπούρης ορίστηκαν να διευθύνουν το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που θα διεξαχθεί αύριο (21/11) στις 17:30, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στην αναμέτρηση Ηρακλής-ΑΕΚ, διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος, Κάρδαρης και Χατζημπαλίδης.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 21/11

Ιβανώφειο, 15.00, Ηρακλής - ΑΕΚ: Καρπάνος, Κάρδαρης, Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Καλλιθέας, 16.00, Κολοσσός - Προμηθέας: Τζιοπάνος, Λουλουδιάδης, Μπον (Βιτζηλαίος)

Λευκάδας, 17.00, Δόξα Λευκάδας ELABET - Περιστέρι Betsson: Αγραφιώτης, Θεονάς, Αγγελής (Κχατζής)

PAOK Sports Arena, 17.30, ΠΑΟΚ - Άρης: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)

Telekom Center Athens, 17.30, Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι: Συμεωνίδης, Μαρινάκης, Καλογριάς (Ηπιώτης)

Κυριακή 22/11

Άνω Μεράς, 13.00, Μύκονος Betsson - Βίκος Ιωαννίων: Πιτσίλκας, Μηλαπίδης, Βαγγάλης (Παπάντος)

Γ. Μπουρούσης, 15.00, Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Κατραχούρας, Μπακάλης, Λόρτος (Μανασής)