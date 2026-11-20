Οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Τσιμπούρης ορίστηκαν να διευθύνουν το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που θα διεξαχθεί αύριο (21/11) στις 17:30, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Στην αναμέτρηση Ηρακλής-ΑΕΚ, διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος, Κάρδαρης και Χατζημπαλίδης.
Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο 21/11
Ιβανώφειο, 15.00, Ηρακλής - ΑΕΚ: Καρπάνος, Κάρδαρης, Χατζημπαλίδης (Πανταζής)
Καλλιθέας, 16.00, Κολοσσός - Προμηθέας: Τζιοπάνος, Λουλουδιάδης, Μπον (Βιτζηλαίος)
Λευκάδας, 17.00, Δόξα Λευκάδας ELABET - Περιστέρι Betsson: Αγραφιώτης, Θεονάς, Αγγελής (Κχατζής)
PAOK Sports Arena, 17.30, ΠΑΟΚ - Άρης: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)
Telekom Center Athens, 17.30, Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι: Συμεωνίδης, Μαρινάκης, Καλογριάς (Ηπιώτης)
Κυριακή 22/11
Άνω Μεράς, 13.00, Μύκονος Betsson - Βίκος Ιωαννίων: Πιτσίλκας, Μηλαπίδης, Βαγγάλης (Παπάντος)
Γ. Μπουρούσης, 15.00, Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Κατραχούρας, Μπακάλης, Λόρτος (Μανασής)