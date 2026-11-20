Μία νεαρή υποστηρίκτρια του Κέντρικ Ναν από την Λιθουανία είχε ζητήσει πέρσι την φανέλα του στην Zalgirio Arena, με τον σούπερ σταρ του «Τριφυλλιού» να εκπληρώνει την επιθυμία της!

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν φαίνεται πως προσελκύουν οπαδούς στα... πέταλα ολόκληρης της γης. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στο φως της δημοσιότητας μία ξεχωριστή ιστορία, με πρωταγωνιστές τον MVP του αγώνα με την Ζάλγκιρις και μια νεαρή φίλαθλο από την Λιθουανία.

Συγκεκριμένα, την περασμένη χρονιά η φίλαθλος είχε βρεθεί στο γήπεδο για το Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός, ζητώντας την φανέλα του Αμερικάνου σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε την επιθυμία της πραγματικότητα!

Φέτος έσμιξαν ξανά, με την υποστηρίκτρια του Ναν να τον ευχαριστεί δημόσια με νέο πλακάτ, ενώ φορούσε την φανέλα του!

Δείτε την σχετική δημοσίευση του Παναθηναϊκού: