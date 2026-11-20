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Η τρομερή μάχη του Παναγιώτη Σπύρου με τον Ανδρέα Σηφογιαννάκη στα 75 κιλά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αρσης Βαρών στη Νίκαια, έκλεψε την παράσταση στην 1η μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος άρσης βαρών.

Πρώτος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επολέ ζετέ σε όλες τις κατηγορίες, με 150 κιλά ο Παναγιώτης Σπύρου!

Στην επόμενη προσπάθεια ο Ανδρέας Σηφογιαννάκης από τον ΟΦΚ Αρκαδίου βελτίωσε κατά ένα κιλό το πανελλήνιο ρεκόρ στην κίνηση με 151 κιλά. Τελευταία λέξη από τον αθλητή του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω με 152 κιλά στο επολέ ζετέ.

Ο Σπύρου φτάνοντας στο σύνολο τα 277 κιλά, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και στο επολέ ζετέ και στο σύνολο, και στις 4 ηλικιακές κατηγορίες!

Νωρίτερα στην κατηγορία των 65 κιλών, ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης πέτυχε 4 πανελλήνια ρεκόρ. Σήκωσε στο επολέ ζετέ 156 κιλά και πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών στην κίνηση, καθώς και πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών στο σύνολο με 276 κιλά.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος του ΠΑΟΚ στα 60κ., έκανε πανελλήνιο ρεκόρ παίδων στο αρασέ με 92 κιλά και στο σύνολο με 201 κιλά.