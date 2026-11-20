O head coach της Εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, μίλησε για το θέμα της υπηκοότητας του Αντρέι Στογιάκοβιτς και την εθνική ομάδα στην οποία αυτός θα αγωνιστεί.

Συνέντευξη στο Mozzart Sport έδωσε ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, αναφερόμενος στην πολύκροτη υπόθεση των εθνικών ομάδων που διεκδικούν τον Αντρέι Στογιάκοβιτς. Ο προπονητής της Σερβίας αποκάλυψε ότι η Σερβική Ομοσπονδία είχε επικοινωνία μαζί του, αλλά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τον διεκδικεί επίσης λόγω της Ελληνικής καταγωγής του.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλιμπίγεβιτς:

«Νομίζω ότι έχω ήδη μιλήσει για αυτό το θέμα. Έτσι, έγιναν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν. Η ομοσπονδία επικοινώνησε μαζί τους. Νομίζω ότι ακόμη και ο πρόεδρος (Νεμπόισα Τσόβιτς) μίλησε με τον πατέρα του (Πέτζα Στογιάκοβιτς) και ο Νέναντ Κρστιτς, ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, πήγε απευθείας στην Αμερική για να περάσει λίγο χρόνο εκεί, να επισκεφτεί μερικούς παίκτες και, μεταξύ άλλων, να μιλήσει απευθείας μαζί του και τον πατέρα του.

Είχα δύο τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί τους. Το πιο σημαντικό από όλα είναι φυσικά ότι η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο λόμπινγκ για αυτόν, επειδή η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιδί αποφασίζει μόνο του, με ηρεμία και χωρίς καμία πίεση, επειδή η μητέρα του είναι Ελληνίδα, οπότε πρέπει να είναι δική του απόφαση, τι νιώθει».