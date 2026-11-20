Ο Μπερνάρ στοχεύει σε κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Ατλέτικο Μινέιρο.

Εάν η βραζιλιάνικη ομάδα κατακτήσει το Copa Sudamericana, επικρατώντας της Μπόκα Τζούνιορς στον τελικό του Σαββάτου (21/11), ο 34χρονος μεσοεπιθετικός θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου που θα έχει κατακτήσει και τα δύο κορυφαία διασυλλογικά τρόπαια της Νότιας Αμερικής, το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana.

Ο Μπερνάρ είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Copa Libertadores το 2013, όταν αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ, μία εκ των οποίων στον Λεονάρντο Σίλβα στον τελικό απέναντι στην Ολίμπια από την Παραγουάης. Πέρυσι, είχε ξανά την ευκαιρία να γράψει ιστορία, ωστόσο η Ατλέτικο Μινέιρο ηττήθηκε από τη Λανούς στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Copa Sudamericana.

Φέτος, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας, έχοντας σημειώσει 11 γκολ συνολικά μέσα στο 2026, εκ των οποίων τα πέντε στη διοργάνωση, ενώ μετρά και πέντε ασίστ, δύο από αυτές στο Copa Sudamericana.

Ο Μπερνάρ, ο οποίος αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Ατλέτικο το 2011 και διανύει τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο, έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 234 συμμετοχές και 38 γκολ με τη φανέλα της ομάδας. Παράλληλα, έχει κατακτήσει το Copa Libertadores του 2013 και τρία πρωταθλήματα Μινεϊράο, το 2012, το 2013 και το 2015.



