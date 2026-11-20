Η FIAT υποδέχεται τη Black Friday με σημαντικό όφελος έως €2.300 για τα μοντέλα της, συνδυάζοντας το μοναδικό ιταλικό στιλ με ακόμα πιο ανταγωνιστικές τιμές και ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό.

Η ενέργεια αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και σε κάποια από αυτά περιλαμβάνει την επιλογή χρώματος χωρίς επιβάρυνση.

Το FIAT Grande Panda, ο κάτοχος του τίτλου “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα”, διατίθεται με όφελος €1.550 στις εκδόσεις με το χειροκίνητο κιβώτιο και με €1.950 στις Hybrid με το αυτόματο κιβώτιο. Σε κάθε περίπτωση κανένα χρώμα δεν επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση.

Για το FIAT 600 Hybrid η Black Friday φέρνει όφελος που φτάνει τις €2.300, ενώ και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η μηδενική χρέωση για την επιλογή χρώματος. Η ενέργεια περιλαμβάνει αυτοκίνητα τόσο με 110 HP όσο και με 145.

Το νέο FIAT 500 Hybrid ως Hatchback αλλά και ως Cabrio συνοδεύεται από όφελος €2.000. Με μοναδική σχεδίαση και υβριδική τεχνολογία που εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές CO2, έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και διατηρεί τον μοναδικό χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει ως ένα εμβληματικό αυτοκίνητο πόλης.

Από την προωθητική ενέργεια ωφελείται και το FIAT Pandina, για το οποίο το όφελος αγγίζει τις €2.200 τόσο για την έκδοση Icon όσο και για την Cross με τον SUV χαρακτήρα. Και σε αυτή την περίπτωση η επιλογή χρώματος δεν επιβαρύνεται, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά και η κυκλοφορία στον Πράσινο Δακτύλιο ελεύθερη καθημερινά.

Όλα τα μοντέλα της FIAT σας περιμένουν στο δίκτυο πωλήσεων της μάρκας για να τα γνωρίσετε από κοντά, να ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες και να προγραμματίσετε ένα test drive.