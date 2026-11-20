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Την παραμονή του Τιμπό Κουρτουά στο δυναμικό της εξασφαλίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Βέλγου τερματοφύλακα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η διοίκηση της «βασίλισσας» συνεχίζει τις κινήσεις για τη διατήρηση των βασικών της ποδοσφαιριστών, με τον Κουρτουά να αποτελεί ακόμη μία σημαντική περίπτωση μετά τις συμφωνίες με τον Αρντά Γκιουλέρ και τον Ορελιέν Τσουαμενί.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του 34χρονου γκολκίπερ ολοκληρωνόταν στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ωστόσο η νέα συμφωνία διασφαλίζει την παρουσία του στη Μαδρίτη για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Κουρτουά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ τα τελευταία χρόνια, έχοντας καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας και συμβάλλοντας στις μεγάλες ευρωπαϊκές και εγχώριες επιτυχίες της.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 348 συμμετοχές με τη φανέλα των Μαδριλένων σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πανηγυρίσει, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση δύο Champions League και τριών πρωταθλημάτων Ισπανίας.