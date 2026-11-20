Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η πόλη του Κόμο ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 22:00, στο γήπεδο «Giuseppe Sinigaglia».

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα η εφημερίδα «La Provincia di Como», οι αστυνομικές Αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον αγώνα υψηλής επικινδυνότητας, ενεργοποιώντας ένα ιδιαίτερα αυστηρό σχέδιο αστυνόμευσης. Στόχος είναι να αποφευχθούν ενδεχόμενα επεισόδια και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Οι ανησυχίες των τοπικών Αρχών επικεντρώνονται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την πιθανότητα να ταξιδέψουν στην Ιταλία αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ χωρίς να έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, καθώς τα εισιτήρια που διατέθηκαν στην πρώτη φάση της διάθεσης έχουν ήδη εξαντληθεί.

Ο δεύτερος σχετίζεται με την πιθανή παρουσία οπαδών της Λιβόρνο στο Κόμο. Οι φίλοι της ιταλικής ομάδας διατηρούν ιστορικούς δεσμούς φιλίας με τους οπαδούς της Ένωσης και δεν αποκλείεται να βρεθούν στο πλευρό τους για τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ιταλικές Αρχές προετοιμάζουν ισχυρή αστυνομική παρουσία τόσο γύρω από το γήπεδο όσο και σε κομβικά σημεία της πόλης, θέλοντας να περιορίσουν κάθε πιθανότητα έντασης πριν και μετά το παιχνίδι.