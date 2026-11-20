Η Κριστίν Ανίγκουε είναι ξανά παίκτρια του Αθηναϊκού, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε την επιστροφή της στο ρόστερ το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11).

Η Βρετανίδα σέντερ, γεννημένη το 1997 και με ύψος 1,93 μ., αγωνίστηκε στο πρώτο δίμηνο της φετινής σεζόν στην Τουρκία με την Όρμανσπορ. Την περασμένη χρονιά, με τον Αθηναϊκό στην Allwyn WBL1, είχε κατά μέσο όρο 11,7 πόντους και 6,4 ριμπάουντ.

Η Ανίγκουε βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και αναμένεται να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Αθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 17:00.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:



«Η επιστροφή της Kristine Anigwe στον Αθηναϊκό Qualco είναι γεγονός. Έπειτα από το πρώτο δίμηνο της σεζόν, διάστημα στο οποίο ήταν στην Τουρκία, η Βρετανίδα σέντερ θα φορέσει εκ νέου τη φανέλα της ομάδας μας.



Η λέξη της ημέρας είναι η «επιστροφή»! Η Kristine Anigwe βρίσκεται και πάλι στην Ελλάδα για να φορέσει εκ νέου τη φανέλα του Αθηναϊκού Qualco και να ενισχύσει την ομάδα μας στην προσπάθειά της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Βρετανίδα, με νιγηριανή καταγωγή και αμερικάνικο διαβατήριο παίκτρια ξεκίνησε τη φετινή σεζόν αγωνιζόμενη στην Όρμανσπορ στην Τουρκία και είχε σε εφτά ματς πρωταθλήματος 15.4 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ μέσο όρο, σε 29 λεπτά ανά αγώνα, ενώ την προηγούμενη σεζόν με τον Αθηναϊκό Qualco είχε 11.7 πόντους και 6.4 ριμπάουντ στο ελληνικό πρωτάθλημα και 9.5 πόντους και 4.4 ριμπάουντ στο EuroCup.

Η Kristine Anigwe κουβαλάει ένα βιογραφικό με δεκάδες διακρίσεις στο NCAA, όπου μεταξύ άλλων έχει αναδειχθεί πρώτη ριμπάουντερ και έχει ψηφιστεί καλύτερη αμυντικός της χρονιάς, ήταν στο νούμερο εννέα του WNBA Draft του 2019 και έχει παίξει σε 77 ματς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στην Ευρώπη έχει συμμετοχές τόσο στην Euroleague, όσο και στο EuroCup, με πορεία στο τουρκικό, το ιταλικό και το ουγγρικό πρωτάθλημα. Έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια U17 και U15 με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει επιλέξει να αγωνίζεται με την Εθνική ομάδα της Μ. Βρετανίας.

“Επιστρέφω στην Αθήνα και νιώθω σα να μην έφυγα ποτέ. Είναι ενθουσιασμένη που θα επανενταχθώ στην ομάδα, θα είμαι μέρος μιας κουλτούρας νίκης, και προσδοκώ να δημιουργήσω ακόμα περισσότερες σπουδαίες αναμνήσεις στην πορεία της σεζόν. Νιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία και ανυπομονώ για όσα είναι μπροστά μας”, δήλωσε λίγο πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ η Κριστίν Ανίγκουε, η οποία βρίσκεται από το πρωί στη χώρα μας και θα παρακολουθήσει αύριο την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό».