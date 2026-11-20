Η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase και οι δέκα αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου στις 19:00.
Τα φώτα βεβαίως πέφτουν στο ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει και την τετράδα που θα περάσει απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Αναλυτικά τα παιχνίδια:
ΑΕΚ – Αστέρας Aktor
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος