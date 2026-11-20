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Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των playoffs ανόδου και υποβιβασμού του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/11) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.

Συνολικά 16 εθνικές ομάδες θα διεκδικήσουν την αλλαγή κατηγορίας, μέσα από οκτώ διπλές αναμετρήσεις. Οι μισές θα παλέψουν για την άνοδο στη League A, ενώ οι υπόλοιπες θα διεκδικήσουν μια θέση στη League B.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παιχνίδια της League A/B, με τη Σερβία, την Κροατία, τη Δανία και την Ουαλία να βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στην κορυφαία κατηγορία.

Τα ζευγάρια των playoffs της League A/B

Βοσνία Ερζεγοβίνη – Δανία

Ουγγαρία – Σερβία

Ιρλανδία – Κροατία

Σλοβενία – Ουαλία

Τα ζευγάρια των playoffs της League B/C

Κύπρος – Βόρεια Μακεδονία

Εσθονία – Ρουμανία

Νησιά Φερόε – Γεωργία

Λευκορωσία – Ισραήλ

Πώς διαμορφώνεται η νέα League A και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η επόμενη διοργάνωση του Nations League, που θα διεξαχθεί τη σεζόν 2028/29, θα έχει ανανεωμένη μορφή, με 18 ομάδες στην κορυφαία κατηγορία.

Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στη League A, καθώς συγκαταλέγεται στις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες της τρέχουσας διοργάνωσης.

Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από τις οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά της League A, τις τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League B και τις τέσσερις ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs ανόδου της League A/B.

Αντίστοιχες αλλαγές θα υπάρξουν και στις League B και C, με τα αποτελέσματα των playoffs να καθορίζουν την τελική σύνθεση των κατηγοριών.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας

Η παρουσία της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία αποτελεί σημαντική εξέλιξη ενόψει της επόμενης διοργάνωσης. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει ισχυρές ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, διεκδικώντας παράλληλα μια θέση στα νοκ άουτ.

Σύμφωνα με την αρχική κατανομή των δυναμικοτήτων, η Ελλάδα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας της League A, μαζί με την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Δανία και την Κροατία.

Η τελική σύνθεση των γκρουπ θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των playoffs, καθώς αρκετές ομάδες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει την κατηγορία στην οποία θα αγωνιστούν.

Πότε ξεκινά το Nations League 2028/29

Η νέα μορφή της διοργάνωσης θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2028, με τη League A να περιλαμβάνει πλέον 18 ομάδες.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα είναι: