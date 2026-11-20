Με δύο απουσίες θα υποδεχθεί ο Ηρακλής την ΑΕΚ, αύριο (21/11) στις 15:00, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Θεσσαλονικείς θα επιδιώξουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, χωρίς όμως να υπολογίζουν σε δύο παίκτες, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Ο Χασάν Ντιαρά ταξίδεψε στις ΗΠΑ μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, ενώ ο Γιώργος Αρνόκουρος παραμένει τραυματίας.

Στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς θα βρίσκεται ο Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος ανακοινώθηκε πρόσφατα. Αντίθετα, ο Τζέικομπ Χάτσον έχει αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο συνεργάτης του Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για τον αυριανό αγώνα: «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ποιοτικό και έμπειρο αντίπαλο, όπως είναι η ΑΕΚ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης και θα χρειαστεί να δείξουμε μεγάλη συγκέντρωση, ενέργεια και πειθαρχία για 40 λεπτά. Θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του Ιβανωφείου και με τη στήριξη του κόσμου μας να διεκδικήσουμε τη νίκη».